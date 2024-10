ÖVP nominiert Haubner als Zweiten Nationalratspräsidenten

Am kommenden Donnerstag, rund vier Wochen nach der Wahl, konstituiert sich der Nationalrat - und damit steht auch die Wahl der drei Nationalratspräsidenten an.

Das kündigte Bundesparteiobmann Karl Nehammer am Samstagabend an. „Peter Haubner ist einer der erfahrensten Abgeordneten der Volkspartei im Hohen Haus“, so Nehammer. Der Salzburger (*1960) gehört dem Nationalrat seit 2001 an, seit 2008 ist der zudem Klubobmann-Stellvertreter.

Von 2008 bis 2017 war Haubner Generalsekretär des Wirtschaftsbundes, seit 2018 Vorsitzender des Vorstandes des Genossenschaftsverbandes.