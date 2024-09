Was auf Migrationskommissar Magnus Brunner zukommt

Die Rolle des Vermittlers

Dass ausgerechnet ein ÖVP-Mann dieses heikle Thema nun in Brüssel abwickeln muss, erweitert auch die innenpolitische Angriffsfläche der Volkspartei. Ihr wird es erschwert, beim Migrationsthema künftig zu stark auf Konfrontationskurs mit Brüssel zu gehen – sofern sie nicht ihren eigenen Kommissar angreifen will. Ende 2022 blockierte die ÖVP mit dem Schengen-Veto bekanntlich den EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien – auf den die EU-Kommission längst eingestimmt war.

Was Brunner in die Karten spielt: Mit der Einigung auf den Asyl- und Migrationspakt haben die EU-Staaten seinen Weg quasi vorgezeichnet. An dessen Umsetzung dürfte er wiederum gemessen werden.

Die politischen Schwerpunkte des Absolventen des Londoner King’s College lagen bisher in Bereichen Finanzen und Energie. Am 6. Dezember 2021 übernahm er das Finanzministerium (BMF) von Gernot Blümel. Im APA-OGM-Vertrauensindex gehört Brunner seither zu den beliebteren ÖVP-Politikern, trotz Krise. Aber was bleibt von seiner Amtszeit übrig?