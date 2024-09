Große Worte, traurige Realität

Im für seinen herben Charme bekannten Wienerischen gibt es eine bewährte Formulierung, um Mahner, Prediger und übereifrige Ratgeber aller Art ins Leere laufen zu lassen: „Red’s in a Sackerl, i hör’s mir morgen an.“ Wenn in diesen Tagen in Brüssel wieder einmal Hauptsaison für große Reden und Pläne ist, kommt einem diese Redewendung in den Sinn. Liegen da in der EU-Zentrale nicht reichlich solcher Sackerl bereit, um zu deponieren, was da gerade auf großer Bühne ausgesprochen wurde?