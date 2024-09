Welches Ressort Brunner in der EU-Kommission bekommen dürfte

Vergangenen Freitag war Nominierungsschluss: Bis dahin mussten alle EU-Länder ihre Kandidatennamen für die neue EU-Kommission eingereicht haben. Sie müssen sich ab Ende September dem EU-Parlament stellen.

Am Donnerstag wurde ein Screenshot an österreichische Medien weitergereicht, der eine mögliche Ressortverteilung zeigen soll: Österreichs Nominierung, Noch-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), könnte demnach das Ressort Wettbewerb, das Arbeits- oder Wirtschaftsressort bekommen. In der Vergangenheit hatte Österreich unterschiedlich wichtige Ressort inne: von Landwirtschaft über Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik bis zu Haushalt und Verwaltung. Brunners potenzielle Ressorts gehören zu den deutlich wichtigeren in der Arbeit der EU-Kommission.