Drohungen, Rochaden und Populistenpoker: Krach um die neue EU-Kommission

Um sich nicht nur auf die Personalie Schmit zu konzentrieren, haben die Sozialdemokraten auch schwerwiegende politische Bedenken ins Treffen geführt. Auch die aber hängen sich an einem Namen auf der Kommissarsliste auf, der auch noch als Vizepräsident der EU-Kommission eingebucht ist: Der Italiener Raffaele Fitto. Der ist Parteigänger von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, also von der rechtskonservativen Fratelli d'Italia . Die hat ihre politischen Wurzeln in der postfaschistischen Bewegung in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie weit sie sich davon enfernt hat - und wo dabei Raffaele Fitto persönlich steht, ist umstritten.

Slowenien als Grund, oder als Vorwand?

Das Hin und Her bei der Postenvergabe schien in den vergangenen Tagen in Brüssel noch hektischer zu werden. Der Zieleinlauf, also die offizielle Bekanntgabe der Liste mit der gesamten Kommission, der schon für Mittwoch geplant war, wurde verschoben. Den offiziellen Grund dafür lieferte Slowenien. Das Land hatte in letzter Minute seinen Kandidaten für den Posten in der Kommission ausgetauscht - die neue, Marta Kos, muss jetzt erst einmal im Parlament in Laibach abgesegnet werden. Das geht frühestens am Freitag. Die Präsentation der Liste ist damit vorerst auf nächste Woche Dienstag verschoben.

Ob sich das allerdings ausgeht, ist zunehmend ungewiss. Denn in Slowenien hat die Opposition das eilige Sesselrücken bei den Kandidaten als Möglichkeit erkannt, um politisch ein paar billige Punkte einzuheimsen. Der ehemalige Premierminister und deklarierte Trump-Fan Janez Janša will sich jetzt einmal querlegen - mit vorerst schwer kalkulierbaren Folgen.

Der Ärger mit der Frauenquote

Den Anlass für den Streit in Laibach lieferte Von der Leyen allerdings selbst. Die Konservative hatte schon im Wahlkampf vor der EU-Wahl immer wieder ein ehrgeiziges Ziel für ihre neue Kommission genannt: Gleich viele Männer und Frauen im Team. Nachdem dann die einzelnen Länder ihre Kandidaten eingemeldet hatten, war rasch klar: Von einer Geschlechter-Gleichheit ist man meilenweit entfernt.

Für die geplanten 27 Kommissarsposten waren nur neun Frauen nominiert. Von der Leyen begann also eine weitere Gesprächsrunde mit den Mitgliedsländern. Da aber große Länder wie Italien oder Frankreich gleich klar machten, dass man sich nichts dreinreden lasse, wurde Von der Leyen vor allem bei weniger mächtigen Mitgliedern mit ihrem Wunsch nach weiblichen Kandidatinnen vorstellig. Slowenien und Rumänien ließen sich umstimmen.