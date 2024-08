Doris Bures zur SPÖ-Debatte: "Das ist nicht mein politischer Stil"

Ich habe in den internen Sitzungen von Anbeginn der Diskussion um die Erstellung eines Wahlprogramms meine Anmerkungen gemacht. Dabei habe ich darauf hingewiesen, was aus meiner Sicht wesentlich ist. Ich wurde dann ersucht, diese Anmerkungen schriftlich zu übermitteln. Dem bin ich nachgekommen. Mir ist wichtig, klar zu sagen: Ich habe diese Diskussion intern und vertraulich geführt. Nach außen getragen habe ich sie nicht. Das ist auch nicht mein politischer Stil.

Welche Konsequenzen sollte die Person ziehen, die Ihr Schreiben geleakt hat? Andreas Babler meinte ja, derjenige müsse Verantwortung übernehmen.

Ich begebe mich jetzt nicht auf die Suche nach dieser Person. Ich glaube auch nicht, dass das von großem Interesse ist und will keinen Verdacht äußern. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass ich schon lange in der Politik bin und zu jenen gehöre, die in ihrer ganzen politischen Tätigkeit noch nie Dinge an die Medien gespielt haben. Weil ich Diskussionen sehr verantwortungsbewusst führe, intern wie öffentlich.

Welche Schwerpunkte aus dem SPÖ-Programm hätten Sie stärker betont, damit dieses realpolitisch umsetzbarer wird, wie Sie es im Schreiben ans Präsidium formuliert haben?

Mein Kritikpunkt waren nicht einzelne Forderungen. Mir geht es darum, dass Parteien glaubhafte Wahlprogramme erstellen sollten, die in einer Legislaturperiode zu schaffen sind. Und zwar ohne den Verdacht zu erhärten, den die Bevölkerung ohnedies hat: Dass viel versprochen, aber nichts gehalten wird. Das ist ein Appell an alle Parteien, nicht nur an die Sozialdemokratie. Sonst wird der Vertrauensverlust in die Politik so groß, dass wir uns demokratiepolitisch Sorgen machen müssen.

Was hätte Ihnen beispielsweise gefehlt? Eine konkretere Gegenfinanzierung ihrer Ideen haben auch die anderen Parteien nicht vorgelegt.

Aus meiner Sicht ist eine Analyse wichtig: Wo haben die Menschen Problemstellungen, welche Lösungen bieten wir an und wie werden wir diese umsetzen? Nur so schaffen wir Glaubwürdigkeit.