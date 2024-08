Bablers "neue" SPÖ: Wie kann es nach der Wahl weitergehen?

Tatsächlich wirkt Bablers Wahlkampf bisher auch eher wie ein Kampf zwischen einer "alten" und seiner "neuen" SPÖ. In einem Brief Mitte Juli entschuldigte er sich für seine Partei, die sich "zu sehr im politischen Spiel verloren" habe. Nun kritisierte er pauschal jene in der SPÖ, die glauben, "bremsen zu müssen". Er wolle einen neuen Weg einschlagen, "Veränderung in die Partei bringen", der er seit immerhin mehr als einem Jahr vorsitzt.

Rote Themen, aber auch Kritik am politischen Gegner, rücken derzeit in den Hintergrund. Die SPÖ-interne, aber öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung um den Rücktritt vom Klaus Luger als Linzer Bürgermeister ist ein weiteres Symptom ungelöster Machtkämpfe. Selbiges gilt für Doris Bures' Kritik, das SPÖ-Wahlprogramm sei "unernst".