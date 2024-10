Grüner Kaineder: "Wir müssen Blaue von den höchsten Ämtern fernhalten"

Wir wollen die ökosoziale Marktwirtschaft weiterentwickeln. Das ist ein fundamentaler Unterscheid zu einer liberal-kapitalistischen. Mir fehlt bei den Neos auch die Ernsthaftigkeit beim Klimaschutz. Sonst hätten sie SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig in Wien schon gesagt, dass es keine Lobauautobahn geben soll. Und die Neos wollen im Staatshaushalt Milliarden sparen. Wenn du in einer solchen Reformpolitik nicht definierst, dass gerade beim Klimaschutz und bei Zukunftsinvestitionen nicht gespart wird, dann tun es die anderen, denen Klimaschutz eben nicht wichtig ist.

Die Gespräche, die ich auf der Straße und in den Dorfwirtshäusern geführt habe, klingen anders. Die Menschen haben durch die Dürre im Sommer und durch das Hochwasser am eigenen Leib gespürt, dass die Klimakrise da ist und sie bekämpft werden muss. Die gute Nachricht ist: Viele tun das schon. Früher haben die Leute im Wirtshaus das Foto vom neuen Auto hergezeigt, jetzt zeigen sie am Handy, was die eigene Photovoltaik-Anlage am Dach gerade produziert.

Für die Menschenrechte und ein menschliches Miteinander – was nicht heißt, dass Unanständige nicht auch unseren Widerstand kriegen. ÖVP und FPÖ wollen uns ständig erklären, dass wir uns an äußeren Merkmalen voneinander unterscheiden, für die niemand etwas kann. Die FPÖ zeigt mit dem Finger auf jemanden, der schwul ist. Das ist keine Art, miteinander umzugehen – das geht nicht.

Wichtiger war im Wahlkampf offenbar das Migrationsthema. Kickl will eine „Festung“, die ÖVP will illegale Migration bekämpfen. Wo stehen die Grünen?

Eine Bekannte von mir hat auch so eine PV-Anlage. Sie freut sich auch über die neue Wärmedämmung ihres Hauses, den Klimabonus, der ihr gerade ausbezahlt wurde und dass ihre Kinder gratis mit dem Klimaticket durch Österreich fahren können. Am Sonntag hat sie Blau gewählt. Frustriert Sie das?

Also lautet die Analyse – wie schon bei früheren Wahlverlusten – dass die Grünen eh so super sind, es nur nicht kommunizieren können?

Das glaube ich nicht. Es gibt sicher einen Teil in der Bevölkerung, der diese Zerstörungswut der Freiheitlichen gerne sieht. Aber es gibt auch viele, die einfach einen Protest artikulieren. Wir Grüne müssen lernen, die positiven Dinge unserer Klimapolitik zu erzählen, und wie sie unsere Lebensqualität verbessert. Und wir müssen es so erzählen, dass die Menschen Lust bekommen, mitzumachen.

In Oberösterreich haben Sie zwar wegen des Proporz noch ein Ressort in der Landesregierung – aber was ist das für ein Gefühl, aus einer Koalition auszuscheiden?

Es gibt einen beschränkten Handlungsspielraum und in diesem tue ich alles, was möglich ist, um Oberösterreich weiter in eine gute Zukunft zu führen. Es geht darum, die Transformation, die die Menschen, aber auch die Industrie brauchen, voranzutreiben. In Salzburg und in Niederösterreich, wo es keine Proporzregierungen gibt, kann man zuschauen, wie Zukunftschancen verschenkt werden. Und das droht jetzt auch in Österreich. Deshalb sondieren wir und hoffen, dass ÖVP und SPÖ für eine vernünftige Regierung mit uns bereit sind.

Und wenn’s dann doch die Opposition wird?

Diese Arbeit ist eine wichtige – nicht nur die Kontrollfunktion, sondern auch, die Regierung damit zu konfrontieren, wie man eine progressive Politik macht. Ich bin da ganz kämpferisch.