Nach Verlusten bei Wahl: Grüne wollen sich mit Weichenstellung Zeit lassen

Und man müsse jetzt, so kurz vor den nächsten Wahlen (in zwei Wochen ist Landtagswahlen in Vorarlberg, im November in der Steiermark), ja nicht noch zusätzlich Wellen schlagen.

Am Montag formuliert es ein Grüner so: Es gebe auch in den Ländern Personen, „wo man schauen muss, ob ihre Kompetenzen nicht an anderer Stelle mehr benötigt werden“. Gemeint ist wohl Stefan Kaineder, Landesparteichef in Oberösterreich.

Wobei da noch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden müsste. Kaineder sieht sich dem Vernehmen nach auch weiterhin in Oberösterreich – beruflich wie privat.