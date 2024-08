Gewessler und Kaineder: Zwei Grüne Wunsch-Chefs auf Gletschertour

In den 1970er-Jahren konnten Wintersportler den Koppenkarstein übers Eis überqueren. In den 1980ern musste ein Tunnel durch den Felsen gesprengt werden, später wurde noch eine Leiter gebaut.

Mittlerweile braucht man eine Leiter, um auf die Leiter zum Tunneleingang und durch den Tunnel auf die andere Seite zu gelangen.

Das Eis am Hallstädter Gletscher im Dachsteinmassiv ist in den vergangenen 18 Jahren um ein Drittel zurückgegangen – das zeigt der Pfad am Koppenkarstein eindrücklich. Wo früher Eis war, ist jetzt nackter Fels. Vor 18 Jahren startete ein Forschungsprojekt am Dachstein, um die Schmelze zu dokumentieren (mehr dazu hier).

Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler musste am Mittwoch auf keine Leiter kraxeln und auch keinen Tunnel durchqueren, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Es reicht, dass sie mit Oberösterreichs Klima-Landesrat Stefan Kaineder durch den Eismatsch stapft. „Der Klimawandel ist da“, sagt sie. „Hier am Gletscher ist er noch einmal ganz anders zu spüren.“