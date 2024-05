Umbau auf 2.700 Meter Höhe: Diese Baustelle war der Gipfel

Steilwände, an denen es bis zu 600 Meter senkrecht in die Tiefe geht, Sturmspitzen von bis zu 150 km/h und an einem Tag Sonne, aber am nächsten Morgen ein Meter Neuschnee vor der Tür?

"So eine Baustelle machst nur einmal im Leben, das haben uns auch die Handwerker gesagt", schmunzelt Georg Bliem, Geschäftsführer der Planaibahnen. "Das ist fast ein Lebenswerk."