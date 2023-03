Pistenschluss am Dachstein: Schlepplift wird abgebaut

Grund dafür sind vor allem die veränderten klimatischen Bedingungen. "Im Jahr 2021 haben wir erst im November aufsperren können, wo der Herbstskilauf früher schon im September gestartet ist", sagt Bliem. 2022 sei schließlich ein "historisch noch nie dagewesenes Jahr" gewesen. Viel Regen, Sonne und Saharasand hätten dem Eis stark zugesetzt. Folglich bildeten sich enorme Gletscherspalten, Gletscher- und Schneerutschungen an manchen Felswänden waren ebenfalls die Folge. Weiters bildeten sich neue Felsformationen aus dem Gletscher und ein großer See rund um die Talstation des Gletscherliftes ist entstanden, so Bliem.

Schneemangel

Dazu kam der Schneemangel: "In der Dachsteinregion hatten wir heuer nur maximal drei Meter Schnee. Normalerweise braucht man sieben bis acht Meter." Eine Beschneiungsanlage gebe es am Gletscher nicht. "Das hier ist Schutzgebiet, hier darf man gar nicht beschneien." Eine neue Eiszeit sei zudem nicht in Sicht, sagt Bliem.