Berge durch Klimawandel in Bewegung: Gefahrenkarten werden angepasst

Die durch den Klimawandel ausgelösten Veränderungen in den Gebirgsregionen sorgten für ganz neue Gefahrenlagen. Bestehende Einschätzungen entsprechend zu adaptieren, sei "eine der großen Herausforderungen" der kommenden Jahre, so Frey im Gespräch mit der APA. "Man kann sich nicht mehr nur auf historische Erfahrungen verlassen." Man müsse Gefahrenkarten künftig stärker als "ein dynamisches Werkzeug" begreifen und sie "in kürzeren Abständen adaptieren".

Dabei könnten Tools helfen, die Jan Beutel mitentwickelt hat. Der deutsche Informatiker, der im Pitztal die Alpen lieben gelernt hat, ist vor zwei Jahren von der ETH Zürich an die Universität Innsbruck gewechselt. "Eine Uni, die meine beiden Leidenschaften - Berge und Data Science - als Forschungsschwerpunkte hat: Das war für mich der Trigger", schmunzelt Beutel. Seinen größten Schatz durfte er nach Tirol mitnehmen: die Daten einer seit 2006 laufenden Messreihe am Matterhorn.

Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bluetooth-Technik noch in den Kinderschuhen steckte, wurden von Forschern dringend Anwendungsmöglichkeiten für digitale Datenübertragung gesucht. Beutel und sein Team entwickelten Sensoren, die permanent Umweltdaten erheben, aufzeichnen und weiterschicken. Im Rahmen des PermaSense Projekts werden in Bohrlöchern von rund einem Meter Tiefe Daten wie Felstemperaturen und Neigungs- oder Spaltbewegungen registriert. An der Marmolata gab es diese Sensoren nicht - ansonsten hätte man "hundertprozentig" rechtzeitige Warnsignale wahrgenommen, ist sich Beutel sicher - schließlich seien Lagebeurteilungen anhand von gelegentlichem Augenschein oder Fotos deutlich weniger präzise als permanentes Daten-Monitoring.