Die Gletscher "verbluten": Was das für uns Menschen heißt

Was bedeutet, dass das Risiko in den Bergen steigt und Felsstürze wie jener am Fluchthorn oder auf der Marmolata , häufiger werden. Damit steigt auch die Gefahr für die ehrenamtlichen Gletschermesser, die jedes Jahr zu "ihren" Gletschern gehen.

925 Gletscher sind aktuell in Österreich erfasst, gut die Hälfte davon hat er selbst gesehen und "inventarisiert", also genau verzeichnet. Seine Frau Luise ist oft mit, jetzt auch Sohn Johannes.

Was die ehrenamtlichen Gletschermesser eint: Das Unverständnis darüber, dass nichts passiert. Weder lokal, noch global, damit die Klimakrise in den Griff bekommen wird. Nicht wegen der Gletscher. Denn die sind schon verloren.

Mit dem, was sie freigeben und wie sie sich zurückziehen, erzählen Gletscher auch ihre Geschichte, ist Slupetzky überzeugt. Eine Geschichte, an der sich die Zukunft der Menschen schon jetzt ablesen lasse, auch wenn der Verlust der Gletscher für die Menschen per se nicht das Problem sei, ergänzt Meteorolge und Gletschermesser Klaus Reingruber: "Unten wachsen die Fichten nicht mehr, die Seen werden wärmer, Krankheiten werden eingeschleppt. Das macht der Klimawandel, darüber sollten wir reden."