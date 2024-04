Rekordschmelze auf der Pasterze: Gletscher verliert 203 Meter Länge

Diese Gefühl und dieser Geruch werden sich spätestens in vierzig, fünfzig Jahren in Österreich nicht mehr erleben lassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Alpenverein Alarm schlägt: Österreichs Gletscher verlieren seit Jahrzehnten an Masse. Viele Warnungen wurden zu lange in den Wind geschlagen, diese Entwicklung lässt sich zumindest hierzulande nicht mehr aufhalten.

Denn für die Gletschervermesser des Alpenvereins ist fix, dass es in Österreich innerhalb dieses Zeitraums keine Gletscher mehr geben wird.

Besonders besorgniserregend: Der Rekordverlust auf der Pasterze. Der bekannteste Gletscher auf dem Großglockner hat 203,5 Meter verloren, der größte Messverlust in der 133-jährigen Messgeschichte des Alpenvereins.

Der letzte "Vorstoß", also ein Wachsen des Gletschers, wurde auf der Pasterze 1930 gemessen.

Dafür ist der Pasterzensee am Ende der Gletscherzunge massiv gewachsen : Hatte dieser See 1998 noch eine Ausdehnung von 0,2 Hektar, misst er jetzt schon über 45 Hektar Fläche.

Vorstoß wurde auch in der letzten Messperiode bei keinem der 93 beobachteten Gletscher gemessen. Im Gegenteil. Ein einziger blieb stabil, 92 verloren Länge und Volumen.

Der Grund liegt in den massiv geänderten klimatischen Bedingungen in jener Höhe, in der sich die Gletscher über Jahrtausende gebildet haben.