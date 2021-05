Nationalrat macht den Weg für Grünen Pass ab 4. frei

In Österreich hat man sich etwas in den Kopf gesetzt: Beim Grünen Pass möchte man Vorreiter in Europa sein. Oder zumindest unter den Vorreitern. Geplanter Ausrollungstermin für die digitale Lösung zum Nachweis der 3 G (geimpft, getestet, genesen) ist daher der 4. Juni – vier Wochen vor dem EU-weit anvisierten Datum.

Weil die Zeit also drängt, haben die Regierungsparteien für heute, Mittwoch, eine Sondersitzung des Nationalrates einberufen. Um die gesetzliche Grundlage für den Grünen Pass zu schaffen, bedarf es nämlich einer Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes, die das Parlament absegnen muss. Neben den Regierungsparteien werden aller Voraussicht nach auch SPÖ und Neos für die Novelle stimmen. Die FPÖ hingegen sieht im Grünen Pass ein „Ende der Freiheit“, wie es der blaue Klubobmann Herbert Kickl am Dienstag formulierte. Das werde er nicht widerstandslos hinnehmen, kündigte er an.