Für Kickl ist grüner Pass "Sündenfall", EU-Wiederaufbau-Plan "Schuldenunion"

Die Pandemie werde vorgeschoben, um der EU eine "unglaubliche Kompetenzerweiterung" zukommen zu lassen. Kickl ortet beim EU-Wiederaufbauplan eine "Riesenschuldenunion". Für Kickl gibt es zwischen Pass und Wiederaufbauplan Parallelen. Es handle sich um eine Beschränkung des Individuums und des Nationalstaates. Menschen würden "an die Kette eines QR-Codes genommen, Staaten an jene der Schulden der EU". Der Bundespräsident wäre gefordert, einen Strich durch die Rechnung zu machen, so Kickl.

Es ginge beim EU-Wiederaufbauplan auch um den EU-Eigenmittelbeschluss, "ein schönfärberisches Vokabel für eine gigantische Schuldenunion, die noch Generationen belasten wird". Unterstützt werden seine Argumente von Universitätsprofessor Michael Geistlinger.Geistlinger erörtert, dass die Dauer der Gültigkeit des grünen Passes von der WHO abhänge. Die WHO müsse die Pandemie für beendet erklären. Wann dies der Fall sein wird, das sei ungewiss - zumal er zu bedenken gibt, dass es eine neue Pandemie geben könne.