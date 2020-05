Nationalrat drückt Corona-Gesetze durch - Fronten sind verhärtet

Aus der ÖVP wurde argumentiert, dass sich die Oppositionsparteien nicht mehr weigern sollten, in den so genannten COVAG-Beirat einzutreten. Würden sie hier mitmachen, könne man auch über einen Unterausschuss reden.

Die Opposition wiederum beschickt den Beirat nicht, weil sie ihn für zahnlos hält. Stattdessen hat man einen parlamentarischen Unterausschuss beantragt, der gemäß ihren Vorstellungen sehr weit reichende Kompetenzen hätte.

Abberufung von umstrittener Beraterin scheiterte

Ebenfalls keine Mehrheit fand ein rot-blauer Entschließungsantrag, der zum Ziel hatte, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) Antonella Mei-Pochtler aus allen beratenden und sonstigen Funktionen abberuft.

Die Kanzler-Beraterin hatte sich den Unmut der Opposition zugezogen, als sie in einem Interview darüber philosophierte, dass man sich in Europa im Zuge der Coronakrise an Tools gewöhnen werde müssen, die „am Rand des demokratischen Modells“ seien und ihre Erwartung geäußert, dass Reisen nur noch mit Corona-App möglich sein würden.