Nationalrat wird Bundesrat-Veto überrollen - mit Recht?

Die rot-blaue Mehrheit im Bundesrat hat vier Gesetze des Nationalrats beeinsprucht. Am Mittwoch wird der Nationalrat mit türkis-grüner Mehrheit auf den Gesetzen „beharren“. Damit ist das Bundesrat-Veto aufgehoben, und die Gesetze können in Kraft treten.

Was steht da so Brisantes drinnen in diesen Gesetzen, dass sie so umstritten sind?