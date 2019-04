Nach Strache-Vorgabe: Mietvertrag mit Identitären in Linz aufgelöst

"Mit einem Herrn Sellner, der ein Hakenkreuz auf eine Synagoge geklebt hat, haben wir nichts zu tun, und wollen wir nichts zu tun haben. Es darf keine aktionistischen Überschneidungen geben“, hatte Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Landesparteitag in Linz am Samstag verkündet, um später via Presseaussendung nachzulegen: "Es wird auch in Zukunft keine personellen, funktionellen oder aktionistischen Überschneidungen geben."

Damit scheint der ins Wanken geratene Koalitionsfrieden fürs Erste wiederhergestellt. Kanzler Sebastian Kurz forderte beim Ministerrat in der Vorwoche in einem ungewohnt harschen Wortwechsel eine entsprechende Klarstellung und Abgrenzung vom Koalitionspartner - und zwar nicht nur bei politischen Funktionsträgern, sondern auch bei den Mitarbeitern.