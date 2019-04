Causa Identitäre: Druck auf Grazer FPÖ-Vizebürgermeister steigt

Bisher lehnte Eustacchio eine solche kategorisch ab, im Gegenteil: Er stellte sich sogar schützend vor die Identitären. Er wundere sich über die Vorwürfe gegen die Gruppe, "die ja keine Grundlagen haben", sagte Eustacchio auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Und weiter: "Ich sehe keinen Grund, mich von irgendetwas zu distanzieren."

Offene Unterstützung

Der Stadtparteichef und Stellvertreter von Verteidigungsminister Mario Kunasek als steirischer Landesparteiobmann stellte am Donnerstag auch erneut klar, dass er 2015 an einer von den Identitären organisierten Demonstration am Grenzübergang Spielfeld teilgenommen hatte - und dass er darin kein Problem sieht. "Ja, die Gruppe vertritt Positionen, die manchen nicht passen, etwa die traditionellen Geschlechterrollen oder das Verhindern von zu viel Einwanderung", so Eustacchio. Inhaltlich könne er "das alles unterschreiben".

Auch an seinem umstrittenen Gemeinderat Heinrich Sickl hält Eustacchio eisern fest. Sickl war in der letzten Zeit in den medialen Fokus gerückt, weil er den Identitären Büroräumlichkeiten für ihr Grazer Zentrum vermietet.