Rechtsextreme Identitäre: Karas will FPÖ-Distanzierung überprüfen

Er will dieses Wahlduell nicht als Duell sehen, schickt Harald Vilimsky am Sonntag auf Puls4 voraus, als er Othmar Karas im TV-Studio gegenübersitzt. Als „freundliche Erinnerung“ an den Konsens ihrer Parteien überreicht der FPÖ-Spitzenkandidaten seinem ÖVP-Kontrahenten das Regierungsprogramm in einer Plastikhülle.

Karas, der Vilimsky vorwirft, als „Zerstörer der Europäischen Union“ zu agieren, kontert mit seiner Dissertation über die europäische Demokratie als Geschenk.

Es wurde dann doch ein Duell: Obwohl der Koalitionsfrieden wiederhergestellt scheint, sorgte die Causa Identitäre für einen heftigen Schlagabtausch.

Rückblick: Kanzler Sebastian Kurz hatte die Identitären als „widerlich“ bezeichnet und betont, er dulde keinen „schwammigen Umgang mit der rechtsextremen Bewegung“.

Und Vizekanzler Heinz-Christian Strache lieferte: „Mit einem Herrn Sellner (Chef der Identitären) haben wir nichts zu tun und wollen wir auch nichts zu tun haben“, sagte er am Samstag vor FPÖ-Delegierten in Oberösterreich.