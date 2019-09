Nach Stenzel-Auftritt bei Identitären will ÖVP Vereinsrecht ändern

Der umstrittene Auftritt der nicht amtsführenden Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel bei einer Kundgebung der Identitären am Wochenende sorgte nicht nur für breites Unverständnis, sondern auch für juristische Aktivität. ÖVPund Neos kündigten jeweils einen Antrag für die nächste Nationalratssitzung an. Die Volkspartei will noch vor der Wahl über eine Änderung des Vereinsrechts abstimmen lassen, die Neos fordern die Abschaffung der nicht amtsführenden Stadträte.

"Wir werden im Septemberplenum einen Antrag auf Änderung des Vereinsrechts und damit für ein Verbot der Identitären Bewegung (IB) stellen", kündigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger gegenüber der APA sowie im Ö1-Morgenjournal an. Es sei nach der Teilnahme Stenzels am Marsch der Identitären "nötig und unabdingbar", so schnell wie möglich zu reagieren.

Dass das Verbot erst von einer künftigen Regierung angegangen werde, reiche nicht, sagte Wöginger. Die IB sei "eine extremistische und radikale Organisation, deren Ideologie nicht mit den Grundrechten der österreichischen Demokratie vereinbar" sei, so Wöginger.