ÖVP-Wöginger sprach mit Rechtsaußen-Magazin "Info direkt"

ÖVP-Klubobmann August Wöginger hat der rechten Zeitschrift Info-Direkt ein Interview gegeben. In diesem sprach der Politiker über die österreichische Identität und darüber, wo er den ländlichen Raum gegenüber der Stadt im Vorteil sieht. Wöginger steht bei der Nationalratswahl auf Platz eins der oberösterreichischen VP-Landesliste.

Info-Direkt ist laut Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) an der Grenze zum Neonazismus zu verorten. Die Zeitschrift kleide "klassisch rechtsextreme Weltanschauung in ein modernes Gewand". Bis vor wenigen Monaten hielten auch FPÖ-Funktionäre Anteile am Magazin, mussten sie aber nach Kritik im Zuge der Ermittlungen gegen die Identitären abgeben.

Wöginger sagte in dem Interview unter anderem: "Wir sind natürlich ein Exportland, aber wir wollen Österreicher und Österreicherinnen bleiben." Die ÖVP sei eine "eine heimatverbundene, traditionsbewusste Partei". Der Parlamentarier betonte auch seine Innviertler Herkunft und ließ wenig Liebe für seinen Arbeitsort Wien durchblicken. "Was ich merke, ich bin seit 17 Jahren durch meine politische Tätigkeit in Wien unterwegs und ich merke da schon, dass die Anonymität herrscht. Bei uns am Land kennt man sich in den Dörfern und Ortschaften. Vor allem auch durch die Vereine und Gebietskörperschaften. Das ist der große Vorteil, den wir im ländlichen Raum haben. Daher beneiden wir die Wiener auch nicht. Die haben zwar ein Theater, eine Staatsoper und wahrscheinlich auch mehr Geld, aber wir haben das gesellschaftliche Miteinander und das ist von enormer Bedeutung für ein funktionierendes Leben im ländlichen Raum."

Info-Direkt hat seinen Redaktionssitz in Linz. Alleiniger Eigentümer ist laut Impressum Michael Siegfried Scharfmüller.