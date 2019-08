SP-Dornauer gibt rechtem Magazin Interview - und erntet Shitstorm

Kein Grund für Dornauer, sich nicht trotzdem für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Die Redaktion dankte es mit einer freundlichen Einleitung, in der insbesondere Dornauers "offene Art, auf Menschen und Dinge zuzugehen" Erwähnung findet, bringe diese doch "auch frischen Wind in die SPÖ". Überhaupt zähle Dornauer ja - neben Hans Peter Doskozil - zu den "pragmatischeren Stimmen in der SPÖ".

Shitstorm

In den sozialen Medien wurde Dornauer für das Interview am Montag weniger freundlich behandelt. Wer einem rechtsextremen Medium wie Info-Direkt ein Interview gäbe, legitimiere es damit automatisch, so der hauptsächliche Vorwurf - der einmal mehr, einmal weniger höflich formuliert war. Die weniger höflichen inkludierten auch Aufrufe an Dornauer, künftig besser zu schweigen und Fragen, ob er nicht in Wahrheit ein Agent der FPÖ sei.

Dornauer selbst scheint freilich überhaupt nicht zu verstehen, wofür er da eigentlich kritisiert wird. Er "rede mit allen", schrieb das rote Tiroler Enfant terrible auf Twitter, habe auch in diesem Interview "sozialdemokratische Positionen zum Ausdruck gebracht", Unterstützung für das Blatt bringe das nicht zum Ausdruck.