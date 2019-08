Dornauer für Türkis-Rot: "Will mit den Grünen keinen Staat führen"

Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer präferiert eine türkis-rote Koalition nach der Nationalratswahl. "Türkis-Rot, da bin ich dabei", sagte er im APA-Sommerinterview. Dies würde der "Republik guttun". Platz eins für die ÖVP sei "realistisch", die SPÖ müsse nun vor allem ihre "Regierungskompetenz" herausstreichen, die derzeit von der Bevölkerung "nicht mehr so geortet wird".

Dornauer geht davon aus, dass in der ÖVP vermehrt die normalen, vernünftigen Kräfte Einzug halten. Den Kanzleranspruch müsse Parteichefin Pamela Rendi-Wagner trotzdem formulieren - dies sei für eine so stolze Bewegung wie die Sozialdemokratie selbstverständlich. Die SPÖ habe noch Potenzial nach oben.

"Kein Werner-Kogler-Fan"

Eine mögliche rot-blaue Zusammenarbeit schloss Dornauer, der in der Vergangenheit als Verbindungsmann zur FPÖ galt, hingegen aus: "Rot-Blau im Bund ist vom Tisch". Die FPÖ sei in einem "absolut unzuverlässigen Zustand", daher habe er derzeit in diese Richtung "keine Präferenz" - auch wenn er "als Demokrat" niemanden von vornherein ausschließe. "Ich bin auch konsterniert gewesen, dass Norbert Hofer eine solche Zusammenarbeit a priori ausgeschlossen hat. Schließlich waren es die Freiheitlichen, die seit Jahr und Tag darüber klagen, dass sie ausgegrenzt würden", meinte der Tiroler SPÖ-Vorsitzende.

Eine mögliche Koalition mit den Grünen sowie den Neos behagt Dornauer ebenfalls nicht: "Mit den Grünen im Sitzkreis will ich keinen Staat führen". Er sei "auch kein Werner-Kogler-Fan". Und auch die Neos finde er "mäßig sympathisch".