Ursula Stenzel hält Rede vor rechtsextremen Identitären

Für diesen Samstag wurde mit einem Marsch der rechtsextremen Identitären auf dem Kahlenberg gerechnet. Alljährlich zelebriert die Gruppierung dort mit einem Fackelzug die Erinnerung an den Kampf gegen die Zweite Wiener Türkenbelagerung.

Doch die Identitären verlegten ihre Route in die Wiener Innenstadt. Und dort hielt auch die nicht amtsführende FPÖ-Stadträtin und langjährige City-Bezirksvorsteherin (damals noch für die ÖVP) eine Rede.

"Ich halte es für besonders wichtig, dass gerade junge Leute dieses Geschichtsbewusstsein heute haben", sagte Stenzel am Dr.-Karl-Lueger-Platz mit Blick auf die historische Türkenbelagerung.

Feindbild Islam

Die österreichischen Identitären rund um ihren Sprecher Martin Sellner propagieren seit Jahren den vermeintlich "großen Austausch" der heimischen Bevölkerung. Insbesondere hetzen sie gegen Muslime.

Nach dem Terroranschlag in der neuseeländischen Stadt Christchurch im März 2019 war außerdem bekannt geworden, dass Sellner einst 1.500 Euro vom Attentäter gespendet bekommen hatte. In Folge gab es eine Hausdurchsuchung in der Wiener Wohnung des 30-Jährigen.

Stenzel sucht Nähe der Identitären

FPÖ-Chef Norbert Hofer und sein Vorgänger Heinz-Christian Strache waren zuletzt um Distanz zu der Gruppierung bemüht. Allerdings gibt es etwa in Oberösterreich und der Steiermark zahlreiche personelle Verbindungen. Die Rede der Strache-teuren Stenzel inkonterkariert nun diese Beteuerungen der FPÖ-Spitze.

Die 73-Jährige ließ es sich auch nicht nehmen, vor ihrer Rede selbst mit einer Fackel in der Hand mit den Identitären zu marschieren.