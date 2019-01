Prozess gegen Fußi: Straches widersprüchliche Aussage

Der Gerichtsstreit zwischen Politikberater Rudolf Fußi und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Donnerstag brachte bemerkenswerte Aussagen zutage. Doch vor allem eine Aussage Straches über einen Abend im steirischen Spielfeld im Jahr 2015 sticht heraus.

Kurz die Vorgeschichte: Strache hatte Fußi geklagt, weil der Politikberater auf Twitter ein Foto des FPÖ-Chefs geteilt hatte, das diesen in einem Lokal in Spielfeld zeigt. Auf dem Foto ist Strache unter anderem mit damaligen Mitgliedern der rechtsextremen Identitären zu sehen. Fußi kommentierte: „ Strache beim gemütlichen Zusammensein mit Identitären-Kader".

Straches "Kränkung"

Strache wollte im Bild eine Fälschung erkannt haben und sah sich auch zu Unrecht in die Nähe der Identitären gerückt. Er klagte Fußi auf Schadenersatz und Unterlassung. Fußis Anwältin legte in der Verhandlung aber eine ganze Fotoserie vor, die Strache in dem Lokal mit mindestens zwei Identitären zeigt.

Bemerkenswert: Strache hatte die Klage mit einer „Kränkung“ begründet, weil Fußi ihm „ein gemütliches Zusammensein mit Identitären“ unterstelle. Im April 2016 gab sich der FPÖ-Chef hingegen noch kulant gegenüber der rechtsextremen Bewegung. Die Identitären seien "quasi junge Aktivisten einer nicht-linken Zivilgesellschaft", schrieb Strache damals in einem Facebook-Posting.

Auch dass Strache nach der Gerichtsverhandlung meinte, die Fotoserie, welche Fußis Anwältin vorgelegt hatte, würde eben keine Nähe zu den Identitären belegen, wirkt etwas eigenwillig: Die Identitären-Mitglieder seien schließlich, so interpretierte es Strache, einige Plätze von ihm entfernt gesessen.

"Legende aus der Südsteiermark"

Am interessantesten war aber Straches von der APA dokumentierte Aussage über das Restaurant in Spielfeld. „Ich war nie in dem Lokal, kenne das Lokal nicht und auch die Personen nicht“, sagte Strache im Gericht. Und auf Nachfrage des Richters: „Wissentlich nicht.“

Im Dezember 2015 nannte er den Wirt, der dieses Lokal führt, noch eine „Legende aus der Südsteiermark“.