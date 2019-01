Spektakuläre Wende im Gerichtsstreit zwischen Fußi und Strache

Der turbulente Gerichtsstreit zwischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Politikberater Rudi Fußi ist zu Ende - das Urteil liegt aber noch nicht vor, sondern wird schriftlich ergehen. Fußi sagte zum KURIER aber unmittelbar nach dem Prozess, er sei „mehr als optimistisch“.

Und das kam so: Strache hatte Fußi wegen eines Fotos und dessen Interpretation geklagt. Auf dem Foto ist der FPÖ-Chef unter anderem mit Identitären, also Mitgliedern der extremen Rechten Österreichs, zu sehen. Am Donnerstag kam es am Handelsgericht Wien zum „Showdown“ zwischen Fußi und Strache, der persönlich erschien.

Strache hatte den umtriebigen PR-Berater Fußi auf 5.000 Euro Schadenersatz und Unterlassung geklagt, ihn nicht mehr öffentlich in die Nähe von Identitären zu rücken.

Fußi: Eindeutige Beweismittel

Gleich zu Prozessbeginn sei die Strache-Klage aber „in sich zusammengebrochen", wie Fußi es ausdrückt. Denn seine Anwältin Maria Windhager habe zu Prozessbeginn eine ganze Fotoserie vorgelegt, die Strache in einem Lokal im steirischen Spielfeld mit mindestens zwei Identitären zeigt. „Eine Fotoserie, die eindeutig beweist, dass das Foto keine Fälschung ist“, erklärt Fußi.

Danach habe Strache eingeräumt, das Foto dürfte doch echt gewesen sein, schildert Fußi am Telefon amüsiert den Meinungswechsel des Vizekanzlers. Die Klage wurde demnach modifiziert, Strache warf Fußi nun nicht mehr ein gefälschtes Foto bzw. dessen Verbreitung vor, blieb laut Fußi aber dabei: Die damalige Wertung durch Fußi, Strache weile beim „gemütlichen Zusammensein mit Identitären“ sei eine Kränkung gewesen.

Vor Prozessbeginn habe Strache vor Journalisten noch behauptet, das Foto müsse falsch sein, weil er nie dort gesessen sei, betont Fußi.