Nach Spesenaffäre: FPÖ erlegt sich strengere Finanzkontrollen auf

Krone-Kolumnist als FPÖ-Kandidat?

Wie OE24 zuerst berichtet hat, ist der Krone-Kolumnist und Jurist Tassilo Wallentin Kickls Wunschkandidat. Wallentin habe, Medienberichten zufolge, noch nicht zugesagt und um Bedenkzeit gebeten. Ob Wallentin oder doch FPÖ-Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst ins Rennen gegen den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen geschickt wird, ist weiterhin unter Verschluss. Ein finaler Kandidat oder die finale Kandidatin müsste zudem erst vom FPÖ-Präsidium bestätigt werden, bevor man ihn oder sie präsentiert. Wann das Präsidium tagt, ist noch unklar. Die Kandidatur Wallntins tut Kickl am Donnerstag als Gerücht ab.

Bei der Pressekonferenz am Mittwoch betonte Kickl erneut, es sei eine "patriotische Pflicht" Van der Bellen einen Kandidaten entgegenzustellen. Hinter dem Amtsführer stünde "so etwas, wie eine Ampel-Koalition". Die FPÖ wolle aber einen "Anwalt für die Bevölkerung" stellen und daher sicherlich einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Van der Bellen habe kein Herz für die Menschen im eigenen Land und komme nur in emotionale Wallungen, wenn es um Menschenrechte geht, irgendwo weit weg von Österreich", ätzt Kickl.

Die Zeit sei aber noch nicht reif, jetzt einen Kandidaten zu präsentieren. Es sei noch zu früh. Es gehe nicht darum, als Erstes am Spielfeld aufzulaufen, sondern am Ende der Erste zu sein. Die FPÖ warte ab, "wer sich noch aufstellt" und bringt ein Gerücht rund um eine mögliche Kandidatur von Ex-Kanzler Christian Kern aufs Tableau. Auch er solle Ambitionen haben, in die Hofburg einzuziehen.

Kickl tritt fix nicht an

Außerdem will die FPÖ auch den Wahltermin abwarten, der bis dato noch nicht feststeht. Der Regierung wirft Kickl deshalb Geheimniskrämerei, Packelei und Kalkül vor, sie würden dem Amtsführer damit einen Vorteil einräumen, so Kickl. Ein FPÖ-Kandidat würde spätestens 61 Tage vor der Wahl bekannt gegeben. Endgültig ausgeschlossen ist eine eigene Kandidatur Kickls. Er werde sicher nicht als Bundespräsidentschaftskandidat antreten, sondern sich auf seine Aufgabe als Parteiobmann und Klubobmann sowie das Ziel, die FPÖ auf 25 Prozent konzentrieren.