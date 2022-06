Fürst oder Kickl? Die Blauen rüsten sich fürs Bundespräsidenten-Rennen

Kickls Chancen gering

Offen bleibt, wen man als Speerspitze für die Kampagne auserkoren hat. Reizvoll wäre es wohl für Parteichef Kickl, hat dieser mit dem Präsidenten doch kein allzu inniges Verhältnis, nachdem ihn dieser aus seinem Amt als Innenminister entlassen hat. Andererseits wären die Erfolgschancen vermutlich nicht allzu hoch.

So ist in den vergangenen Wochen der Gedanke in den Vordergrund gerückt, dass die FPÖ, die normal zahlenmäßig über keine allzu starke Frauenpräsenz verfügt, eine weibliche Kandidatin ins Rennen schicken könnte. Als wahrscheinlichste Variante gilt da die Juristin Susanne Fürst. Die 53-jährige Oberösterreicherin sitzt seit 2017 im Nationalrat und wird von den Freiheitlichen gerne früh als Rednerin in wichtige Plenardebatten, aber auch zu TV-Debatten geschickt. Mitglied ist sie im aktuellen U-Ausschuss.