Hofburg: Blaue Uneinigkeit bei der Kandidatenkür

Herbert Kickl soll damit spekulieren, selbst antreten zu wollen. Ausgerechnet gegen Van der Bellen, der Kickl nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos nicht mehr als Innenminister angelobt hätte, wie der Bundespräsident mehrfach betonte. FPÖ-Niederösterreich-Chef Udo Landbauer bezeichnet die Kickl-Kandidatur auf KURIER-Nachfrage als „ein interessantes Gerücht“.

Blaue Länder-Chefs – mit Ausnahme von Niederösterreich, Tirol und Salzburg – sollen Kickls Hofburg-Ambitionen allerdings nicht viel abgewinnen können und führen deshalb einen anderen ins Treffen. Manfred Haimbuchner, seines Zeichens FPÖ-Chef in Oberösterreich und Landeshauptmann-Stellvertreter von Thomas Stelzer, hat allerdings, wie aus seinem Umfeld zu hören ist, „keine Ambitionen, in die Bundespolitik zu wechseln, weder als FPÖ-Chef noch als Hofburg-Kandidat“. Der Kickl-kritische Haimbuchner will allerdings kommende Woche einen eigenen Kandidaten vorschlagen. Ob es sich dabei um den Welser Bürgermeister Andreas Rabl handeln könnte, will man nicht kommentieren.