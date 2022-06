Hofburg: Blaue setzen auf Hinhaltetaktik

Neben den höchst persönlichen wie politischen Motiven hat die Hofburg-Kandidatur einen ganz praktischen Hintergrund: Während des Wahlkampfs können blaue Themen gesetzt und Haltungen präsentiert werden. Egal ob Teuerung, Corona-Maßnahmen oder Migration – die FPÖ will die Zeit nutzen. Selbiges will auch die MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) versuchen. Die Partei, die es ad hoc in den oberösterreichischen Landtag geschafft hat, will sich jedoch mit ihrer Entscheidung noch Zeit lassen. Ebenfalls noch nicht offiziell bekannt gegeben haben ihre Kandidaturen: Marco Pogo (Künstler und Bierpartei-Vorsitzender) und Gerald Grosz (Ex-BZÖ). Die Zeit drängt noch nicht, denn gewählt wird im Herbst: der 9. oder 16. Oktober gelten als mögliche Wahltermine, damit gemäß Fristen der Präsident am 26. Jänner 2023 von der Bundesversammlung angelobt werden kann.