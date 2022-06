"Ich hab dich lieb!": Chatten mit Heinz-Christian Strache

Heinz-Christian Strache ist kurz angebunden. "Ich bin guter Dinge, meine Unschuld beweisen zu k├Ânnen", spricht er Dienstagvormittag leise in die Mikros und sucht das Weite.

Das Weite liegt allerdings nahe. Strache nimmt als Angeklagter im gro├čen Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht Platz. Ein kurzes Nicken in Richtung der zahlreichen Zuh├Ârer, dann r├╝ckt er sich die Brille zurecht und macht sich eifrig Notizen, als die Staatsanw├Ąltin ihren Strafantrag ausf├╝hrt.

Einladung nach Dubai

Dem ehemaligen FP├ľ-Vizekanzler wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Neben ihm hat Siegfried Stieglitz, Unternehmer aus Ober├Âsterreich, Platz genommen. Laut Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft kommt ihm die Rolle des Bestechers zu. So soll Stieglitz 10.000 Euro an den FP├ľ-nahen Verein "Austria in Motion" gespendet haben ÔÇô f├╝r seine Bestellung zum Asfinag-Aufsichtsrat. Auch eine teure Einladung zum Essen und nach Dubai (die allerdings nicht angetreten wurde) sind Thema.

"Waren die beiden ziemlich beste Freunde oder ging es um eine von Geltungsdrang, Machtspielen und Eitelkeit getragene Zweckgemeinschaft?", fragt die Staatsanw├Ąltin. Sie ist von Letzterem ├╝berzeugt. Und beruft sich dabei vor allem auf gesicherte Handychats.