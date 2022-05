Strache in der Ibiza-Villa: "Da war ich überhaupt nicht"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Kein Video wurde in Österreich mehr besprochen, auseinandergenommen, zerlegt wie jenes siebenstündige Urlaubsvideo mit Heinz-Christian Strache, das im Mai 2019 die Republik nachhaltig verändern sollte. Laut Corinna Milborn veränderte das Ibiza-Video sogar „den Lauf der Geschichte“ Österreichs.

Drei Jahre nach der Veröffentlichung der berühmt gewordenen Ausschnitte machte die renommierte Fernsehjournalistin nun für Puls 24 eine Doku, die tatsächlich einen neuen Dreh präsentierte. Nachdem der ORF zuletzt den „talentierten Herrn Strache“ und den „talentierten Herrn Hessenthaler“ porträtierte, zeigte der Privatsender nun am Jahrestag, dem 17. Mai, „Herr Strache fährt nach Ibiza“. Man sieht also, wie Strache an den Ort des Geschehens zurückreist.

Dass das Wort „talentiert“ hier fehlt, bedeutet nicht, dass Strache gänzlich untalentiert ist. Einmal mehr bedient er seine Lieblingserzählung, dass er unter anderem von einem „mutmaßlichen Drogendealer“ unter Mithilfe des „Gesinnungsjournalismus“ zu Fall gebracht wurde. Er bereue, dass er damals als Parteichef zurückgetreten sei. Ob er auch en Rücktritt als Vizekanzler bereut, erwähnt er nicht. Offenbar hält er den doch für angebracht. Obwohl er darauf beharrt, 2019 bei dem Treffen mit der vermeintlichen Oligarchennichte nichts politisch Verwerfliches gesagt zu haben.

Das, was an "Peinlichkeiten" passiert sei, habe er drei Jahre lang "aufgearbeitet", sagt Strache.

Der Besuch mit Milborn bei der Finca sei auch ein Akt dieser Aufarbeitung, ohne Milborns Idee wäre er nicht mehr dorthin gefahren, meint Strache. Wobei er angibt, nach seinem Rücktritt bereits wieder auf der Insel gewesen zu sein, aber mit seiner Familie. „Wenn man vom Pferd fällt, soll man auch so schnell wie möglich wieder aufsteigen“, argumentiert Strache.