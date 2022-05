"Zurück zum Ende": Strache fährt mit veganen Sneakers nach Ibiza

Im Frühjahr 2019 detonierte die heimische Innenpolitk: Am 17. Mai veröffentlichten "Süddeutsche" und "Spiegel" jenes Video, das die politische Karriere vom damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz Christian Strache beendete. Die heimlich mitgeschnittenen Aufnahmen zeigten Strache in einem neuen Licht: Er dient sich einer falschen russischen Millionärin an und wirkt dabei wie einer, der er nie öffentlich sein wollte: Ein Mann, der im Hinterzimmer dealt. Strache ist als Politiker ruiniert.

Let's go to Ibiza

Puls24 hat jetzt einen Trailer veröffentlicht, der den Rechtspopulisten am Flughafen zeigt: "Zurück zum Ende" wird am 3. Jahrestag der Ibiza-Affäre am 17. Mai laufen. Strache hat offenbar gemeinsam mit dem Fernsehteam den Koffer gepackt, um zu seinem politischen Ground Zero zu reisen: Jener Finca, in der ihm die üble Falle gestellt wurde.