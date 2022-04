"Der talentierte Herr Strache": Kaviar "um höchstens 700 Euro!“

Bezahlt haben will Ribarich das selbst, abgerechnet wurde dann über die Partei. Ob diese das von Strache zurückgefordert habe, wisse er nicht. Die sogenannte „Spesenaffäre“ ist eines von elf Verfahren, die nach Ibiza auf Strache zugekommen sind. Neben der „Prikraf“-Affäre, in der Strache bereits eine fünfzehnmonatige, bedingte Strafe (nicht rechtskräftig) aufgefasst hatte, ist es wohl jener Teilbereich, der Strache am gefährlichsten werden kann.

Strache bestreitet, Geld aus der Parteikassa für private Zwecke verwendet zu haben, und sagte in der Doku dazu, dass Ribarich "nicht dokumentiert, sondern konstruiert" habe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Über sein derzeitiges Befinden sagte Strache: „Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich konzentriere mich auf meine unternehmerische Tätigkeit, meine Projekte und das macht Freude. Wiewohl nicht alles leicht ist im Leben. Aber was ist schon leicht? Das Leben ist eine Hochschaubahn; einmal ist man oben, einmal unten. Wichtig ist, dass man nicht unten liegen bleibt, wenn man fällt, sondern immer wieder hinauf geht. Und diesen Weg gehe ich stetig.“

"Strache live"

Wenig Mitleid zeigt Ex-Vertrauensperson Ribarich, wenn er auf das Ibiza-Video zu sprechen kommt. „Das war Strache. Strache live“, sagte er, Strache habe „sein Mundwerk nie unter Kontrolle gehabt.“

In einem Nebenstrang ging es ebenfalls um „Mundwerk“, das nicht unter Kontrolle blieb. Denn im April 2019 sorgte just ein Auftritt des deutschen TV-Komikers Jan Böhmermann bei der ROMY-Akademiegala für Nervosität bei Eingeweihten. „Ich bin nicht da, ich hänge gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rum“, sagte Böhmermann in einer Grußbotschaft.