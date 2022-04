Bierdosen, Gummibärli, Kaviar: Leibwächter musste für Strache einkaufen

"Bitte bringe mir 6 Bierdosen! Wichtig! Danke"

Diese Nachricht schrieb Heinz-Christian Strache am 8. November 2012 an Oliver Ribarich. Und es ist nur eine von vielen Wünschen, die der damalige FPÖ-Chef an seinen Leibwächter schickte.

"Zu jeder unmöglichen Tages- und Nachtzeit rauschten dann halt die Einkaufslisten herein", sagt Ribarich in der ORF-Doku "Der talentierte Herr Strache – Wie man (s)eine Karriere zerstört" über seinen Ex-Chef.

Ribarich gehörte einst zum engsten Kreis Straches und war nach eigenen Angaben "Mädchen für alles". Und er beweist das mit noch mehr Chatnachrichten, die er in der ORF-Doku auf seinem Handy herzeigt.

"Gummibärli, 3 naturtrüben Apfelsaft, Eier (10), Putenschinken (20 dag), procutto (verpackt), Käse (Gauda geschnitten)", heißt es da etwa - und die Einkaufsliste ist noch länger.

So setzte Strache auch "12 Dosen Hundefutter" auf die Liste. "Bin mir in der Sekunde nur noch nicht sicher, wie ich diese Liste mit lediglich 2 Händen abarbeiten soll", antwortete ihm der Leibwächter mit einem skeptischen Emoji.