Drei Jahre nach Ibiza: Strache und Gudenus sprechen wieder miteinander

Der Ex-Vizekanzler zeigte wenig Einsicht, bei dem Treffen mit der vermeintlichen Oligarchennichte politisch Verwerfliches gesagt zu haben: Das, was an „Peinlichkeiten“ passiert sei, habe er drei Jahre lang „aufgearbeitet“, so Strache, der einmal mehr einen „Gesinnungsjournalismus“ der Medien anprangerte. Wenn man die sieben Stunden des gesamten Videos „im Gesamtkontext“ sehe, dann sei klar - „auch durch Behörden bestätigt“: „Es gibt in dem Video keinen korruptiven Akt.“

Dass er damals Umgehungsstrukturen skizziert hatte, um Spenden am Rechnungshof vorbei zu schleusen, wollte Strache neuerlich nicht so stehen lassen: „Es haben Unternehmer aufgrund von Inhalten, die sie unterstützen wollten, an Vereine gespendet.“ Dies sei legitim, solange es nicht einer Partei zu gute kommt. Auch Gudenus betonte, alle Verfahren seien eingestellt, „die Vorwürfe betreffen, wir hätten vorbeigeschleust“.