Moser im BVT-U-Ausschuss: Nach Kickl kommt weiterer Minister

Ein "unüblicher Fall"

Mosers höchster Beamter, Christian Pilnacek, hat Anfang Oktober im BVT-U-Ausschuss bekundet: "An diesem Fall ist wenig üblich." Pilnacek bewertete zwar die Vorgangsweise insgesamt als "vertretbar", äußerte aber doch auch Unmut über die Staatsanwälte.

"Es ist außergewöhnlich und es ist in diesem Umfang nicht vorgekommen, dass so eine Institution der Republik untersucht wird, insofern ist vieles an dem Fall nicht üblich", erklärte damals der Generalsekretär des Justizministeriums, der mit den Vorgängen in der Causa bekanntlich nicht glücklich ist. So hat es Pilnacek bei einer Dienstbesprechung im Justizministerium im März als "Skandal" bezeichnet, dass sein Pendant im Innenministerium, Peter Goldgruber, im Jänner direkt mit der Staatsanwältin Kontakt aufgenommen hatte, mit ihm aber nicht.

Thema im U-Ausschuss war immer wieder auch die Frage, ob statt der umstrittenen Hausdurchsuchung der Weg der Amtshilfe einzuschlagen gewesen wäre, um an die entsprechenden Beweismittel zu kommen. Das Oberlandesgericht Wien hat die Razzia ja inzwischen größtenteils für unzulässig erklärt. Auch dazu dürfte Moser heute befragt werden.