Ohne Herbert Kickl keine Koalition

Warum wird Herbert Kickl derart mit Samthandschuhen angefasst, wo er doch selbst im Austeilen auch nicht zimperlich ist?

Die Antwort lautet: Die FPÖ-Führung hat ihn unter einen Glassturz gestellt. Kickl ist „unantastbar“.

Kickl gilt als Vater des FPÖ-Erfolgs, er ist am längsten dabei, hat schon unter Jörg Haider eine wichtige Rolle gespielt, ist dann nicht zu den Orangen (=BZÖ) gewechselt, sondern der FPÖ treu geblieben und hat die am Boden zerstörte, gespaltene, hoch verschuldete Partei wieder aufgebaut.

Streichelweich

Mit mehr als fünf Millionen Euro Schulden ließ Haider die FPÖ 2005 sitzen. 2006 musste die FPÖ einen Nationalratswahlkampf finanzieren, war bei den Banken nicht mehr kreditfähig. Die Wiener FPÖ sprang mit einem Darlehen an die Bundespartei ein und so zogen Heinz-Christian Strache und Kickl gemeinsam im Lauf von zwölf Jahren die FPÖ wieder in die Höhe. Kickl gilt auch parteiintern als sakrosankt. ÖVP-Abgeordnete wollen beobachtet haben, wie FPÖ-Abgeordnete verärgert über Kickl in FPÖ-Klubsitzungen gingen, aber streichelweich wieder herauskamen.

Bei der Regierungsbildung soll sich Kickl haben aussuchen dürfen, welchen Posten er übernimmt. Allein daran kann man ermessen: Dieser Mann lässt sich nicht aus dem Sattel heben. Ein Insider schildert es so: „Ohne Kickl gibt es keine Koalition.“