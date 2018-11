"Kritische Medien": Kickl übernimmt Verantwortung für brisantes Mail

Das vom KURIER und "Standard" im September veröffentlichte interne Polizeimail, in dem "kritische Medien" genannt wurden, die von Informationen ferngehalten sollen, war im Innenministerium zuvor bereits bekannt. Das enthüllt nun eine parlamentarische Anfrage der Liste Pilz/Jetzt, die dem KURIER exklusiv vorliegt. Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) übernimmt darin auch die "politische Verantwortung" für das brisante Schreiben.

Das mittlerweile weltweit berühmte Mail wurde am 19. September vom Ressortsprecher versandt, war aber zwei Tage zuvor bereits an den Kommunikationschef Alexander Marakovits verschickt worden.

Dieser habe keinen Einspruch erhoben und gar nicht darauf reagiert, heißt es in der Anfragebeantwortung: "Alexander Marakovits war in die Entscheidung, das Schreiben zu verfassen, nicht eingebunden", schreibt Kickl. Aber: " Marakovits erhielt einen Entwurf des Mails am 17. September, den er allerdings unbeantwortet und unkommentiert ließ. Überdies wurde er mündlich am 19. September von Ressortsprecher Pölzl über den beabsichtigten Inhalt des Schreibens in Kenntnis gesetzt." Also zwei Mal gab es Hinweise, dass dieses Mail verschickt werden würde.