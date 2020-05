Mit Maske und Corona-Test: Die Miliz meldet sich zum Einsatz

Er ist Teil der Jägerkompanie Tulln, die am Montag mit 140 Mann und ihrer Frau Hauptmann Anna Kaiser in den Corona-Einsatz gegangen ist. Zeitgleich mit zwölf anderen Kompanien (ca 2.000 Soldaten) in ganz Österreich. Es ist die erste Aufbietung der Miliz in der Geschichte der Zweiten Republik, ein historischer Tag – auch für Schollar: „Ich habe mich freiwillig zur Miliz gemeldet und bin stolz darauf, mit meinen Kameraden zu zeigen, was wir auf unseren Übungen gelernt haben. Ehrlich gesagt wäre ich sauer gewesen, wenn wir nicht einberufen worden wären“, sagt er.