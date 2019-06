Jägerkompanie Tull: Frau Hauptmann und die starken Männer

Daniel Schollar, Selbstständig

„Als Grundwehrdiener hatte ich eine ziemlich fade Zeit, ich habe fast nichts erlebt. Als es vorbei war, dachte ich, das Bundesheer sieht mich nie wieder“, sagt Daniel Schollar. Der 41 Jahre alte gelernte Maschinenschlosser lebt in Zöfing bei Tulln, führt seit zehn Jahren sein eigenes Unternehmen, er bietet mobiles Sandstrahlen an. Das Bundesheer geriet für ihn immer mehr in Vergessenheit, bis vor drei Jahren ein Bekannter auf ihn zukam: „Der war damals Hauptmann und hat mich gefragt, ob ich nicht Teil einer selbstständig strukturierten Milizkompanie sein will – das hat sich großartig angehört, also habe ich Ja gesagt“, sagt Schollar. Bereut hat er es in keiner Weise: „Die Übungen sind fast so etwas wie ein Männerurlaub.“ Unterstützung erhält er auch von seiner Familie, nur in einen Auslandseinsatz würde er aus Rücksicht auf Frau und Kinder nicht gehen.