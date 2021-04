Türkis-Grün übertrifft Vorgabe: 46 Prozent von EU-Aufbaufonds für Klimaschutz

46 Prozent für Klimaschutz

Vizekanzler Werner Kogler kommt gleich zum Thema: Das Ringen um den EU-Fonds sei ein "hartes Ringen" gewesen, bestätigt er.

Zum Startschuss im Februar hieß es, dass laut EU-Vorgabe von den drei Milliarden mindestens 37 Prozent in Klimaschutz und 20 Prozent in den digitalen Umbau der Wirtschaft investiert werden sollen. Österreich will diese Vorgaben „deutlich übertreffen“, wie es im damaligen Ministerratsvortrag hieß.

Jetzt steht fest: Österreich investiert sogar 46 Prozent in den Klimaschutz. Das sei, so Kogler, gerade für ihn "sehr erfreulich". Es gehe, so betont er, nicht darum, den alten Zustand vor Corona wiederherzustellen, sondern im Sinne eines "Green Deals" vorwärts zu kommen. "Mit modernen Investitionen können wir stärker aus der Krise herauskommen", betont Kogler.

"Werden uns jeden Euro zurückholen"

Über 600 Seiten wurden nach nach einem mehrmonatigen Austausch auf Expertenebene nach Brüssel geschickt, sagt Finanzminister Gernot Blümel. "Wir werden uns jeden einzelnen Euro aus Brüssel zurückholen, der uns zusteht", betont er. Derzeit gehe man von 3,5 Milliarden Euro aus, wie viel genau, werde sich noch detaillierter herausstellen. "Zurückholen" sagt er deshalb, weil Österreich in die EU mehr einzahle als es bekomme.

Neben Investitionen in Infrastruktur gebe es Reformvorhaben - das sei nicht nur für Österreich, sondern besonders für andere Länder wichtig. Bei dem Geld gehe es nicht nur darum, Löcher zu stopfen, sondern ziel- und zukunftsgerichtet zu investieren.

"Grundstein für Comeback"

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler sagt: "Wir legen heute den Grundstein für das Comeback unseres Landes." Klimaschutz, Ökologisierung der Wirtschaft und Digitalisierung seien die Schwerpunkte.

In der gesamten EU steht mit den 750 Milliarden Euro eine "enorme Summe" zur Verfügung, die eine Weichenstellung ermöglicht, sagt Gewessler.

Die grüne Ministerin hebt eine Besonderheit hervor: Dieses Geld muss nach dem Prinzip investiert werden, keinen "signifikanten Schaden" anzurichten. Es darf also nichts finanziert werden, das den Klimazielen schadet - also nicht in Flughäfen oder Straßenbauprojekte. Dass das so definitiv festgelegt wurde, sei ein "Gamechanger", ein "Novum".

Drei Schwerpunkte gibt es für die Förderung: Erstens der Umstieg auf klimafreundliche Mobilität. Zweitens die Dekarbonisierung, also die Umwandlung in eine klimafreundliche Industrie. Drittens der sorgsame Umgang mit Ressourcen und Artenvielfalt im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Darüber hinaus gebe es Investitionen in Digitalisierung, Gesundheit und Wissenschaft. Dass das alles sozial verträglich sein müsse, verstehe sich von selbst, sagt Gewessler. Die Regierung präsentierte erst vor Kurzem ihren Comeback-Plan, der EU-Fonds sei dabei eine wichtige Säule.

Der Plan liegt nun bei der EU-Kommission. Sobald die Beurteilung dort abgeschlossen sei, berichte man über weitere Details und Projekte.

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn bestätigt am Mittwoch, dass der Reformplan Österreichs am Dienstag eingereicht wurde. Der 600-Seiten umfassende Plan sei "sehr detailliert". Eine Beurteilung werde dauern, aber die ersten Reaktionen wären "sehr positiv gewesen".