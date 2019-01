Ministerrat: Neue Hotline für Frauen, mehr Studienplätze

Auf den Weg gebracht wurde am Mittwoch ein Ausbau der Studienplätze an den Fachhochschulen. 3.729 Plätze sollen es konkret sein, bis 2024 sollen sie geschaffen werden. Gernot Blümel begründete diese Maßnahme mit einem erhöhten Bedarf an Fachhochschul-Absolventen. Und: "Das war auch ein Schwerpunkt im Regierungsprogramm", sagte der Minister.

Die neuen Studienplätze sollen vor allem im MINT-Bereich, also in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Digitalisierung, geschaffen werden.

Flugausfälle nach Brexit

Auch der Brexit war Thema. Die Regierung habe sich mit den Auswirkungen auf Österreich beschäftigt und informiert: Es könne nach dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU am 29. März zu Flugausfällen kommen, "die Fluggastrechte bleiben aber erhalten", erklärt Hofer. Und auch in der Telekommunikation sei künftig Vorsicht geboten. Denn die EU-Roaming-Regelung werde in Großbritannien dann nicht mehr gelten.