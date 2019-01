Vorsorgen für den drohenden Chaos-Brexit: "Die Uhr tickt"

Mitarbeiter

Ein ungelöstes Problem wären Entsendungen: „Wir kennen einen Fall, wo ein Maschinenbauer eine Anlage montiert. Der Aufbau zieht sich über den 30. März hinweg“, sagte Christian Mandl, Leiter der EU-Koordination in der WKO. Wie die Briten solche Arbeitsgenehmigungen bei einem ungeregelten Austritt handhaben würden, sei ungeklärt.

Die Fortbeschäftigung von britischen Staatsbürgern in Österreich soll vorerst für 90 Tage außer Streit gestellt werden. Das dafür nötige Gesetz ist aber noch nicht beschlossen.

Lieferanten

Ein heikles Thema sind die Ursprungregeln: In vielen EU-Handelsabkommen ist geregelt, dass Zollfreitarife und Kontingente nur gelten, wenn ein bestimmter Anteil der verarbeiteten Bestandteile aus der EU kommt. Exporteure müssten somit prüfen, ob sie diesen Anteil auch dann noch erfüllen, wenn die britischen Vorprodukte oder Bestandteile nicht mehr unter EU-Ursprung fallen.

Das könnte speziell Autoteile „ursprungsvernichtend“ treffen, warnte Mandl. Diese würden teilweise für die Verarbeitung „sechs bis sieben Mal über den Ärmelkanal“ pendeln. Unternehmen müssten sich um alternative Zulieferer in der EU umsehen.

Geschäftsverträge

Was beim Abschluss neuer Verträge mit britischen Geschäftspartnern unbedingt zu berücksichtigen ist: Wer zahlt die Zölle? Wer trägt die Kosten für den administrativen Aufwand?

Britische Limited Company

Ein paar Hundert Unternehmen agieren in Österreich unter der Rechtsform der britischen Limited Company (Ltd.). Sie müssten künftig als EU-Gesellschaft neu gegründet werden – wofür es in den verbleibenden 65 Tagen eigentlich schon zu spät sei. In anderen Ländern tritt dieses Problem allerdings noch viel gehäufter auf.

Staus und Verzögerungen

Mit Sicherheit werden sich Export-Unternehmen auf Staus an den Grenzen, Häfen und generell auf Lieferverzögerungen einstellen müssen. Die Exporte seien in den vergangenen Monaten bereits deutlich angestiegen: Das zeige, dass die Lager vorsorglich aufgefüllt werden, sagte Kühnel.