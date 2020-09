Melisa Erkurt: "Diese Kinder brauchen Vorbilder"

Liegt es also auch an Migranten, wenn die Kinder nicht gut Deutsch sprechen?

Erkurt: Da können die Kinder nichts dafür, wenn die Eltern nicht dahinter sind – daher bin ich für Ganztagsschulen, denn dann wäre es automatisch auch in der Freizeit so, dass Kinder durchmischt werden. Ganztagsschule kostenlos und für alle. Jetzt ist es so, dass man sich auf die Eltern verlässt, und sagt: "Am Nachmittag müsst ihr euch darum kümmern." Aber das können oder wollen manche Eltern nicht – dafür dürfen wir die Schüler nicht bestrafen.

Ganztagsschulen sind wohl nicht so schnell durchzusetzen. Was wären Alternativen?

Walter: Ich möchte nicht Eltern bestrafen, sondern von ihnen gewissen Dinge fordern. Wir müssen ihnen klar machen, wie wichtig die Schule ist und dürfen da nicht lockerlassen, in dieser Hinsicht einiges zu tun. Wir müssen sie bitten, den Wert der Schule den Kindern gegenüber hochzuhalten, interessiert zu sein an dem, was die Kinder in der Schule gelernt haben, vielleicht auch mitzulernen, und die Kinder am Nachmittag mit deutschsprachigen Kindern spielen zu lassen.