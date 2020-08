Alles, nur nicht lernen: Was hilft gegen die Aufschieberitis?

Falls das Ziel aber passt, man sich aber dennoch nicht motivieren kann, hilft ein psychologischer Trick: „Wer zum Beispiel den Führerschein wirklich machen will, dem hilft es, sich vorzustellen, wie er das Ziel schon erreicht hat, wie er zum Beispiel alleine ein Auto steuert und mit Freunden in den Urlaub fährt.“

Hat er das visualisiert, gilt es, Teilziele zu definieren, etwa die theoretische Prüfung für den Führerschein. „Um das Zwischenziel zu erreichen, muss ich mir einen Plan machen, wann ich welchen Stoff lerne.“ Das Schöne: Jeder Etappensieg ist ein Erfolgserlebnis und ein Nährboden für weitere Motivation. Das stärkt das Selbstvertrauen.

Pubertierende brauchen natürlich noch Begleitung: „Der Jugendliche soll sich selber einen Plan machen, wie er für den Nachzipf lernt – diesen bespricht er dann mit den Eltern, damit alle gemeinsam überlegen können, ob das so umsetzbar ist.“ Lernen muss der Jugendliche alleine – wird aber begleitet: „Nach drei, vier Tagen überprüfen Sie gemeinsam, ob das Lernziel, wie etwa 100 Vokabeln beherrschen, erreicht wurde. Falls nicht, müssen die Eltern eingreifen.“

Ein Sonderfall ist das Lernen in Zeiten von Corona – weil so manche gewohnten Rituale entfallen. Hollerers Tipp: „Hier gilt es, sich selbst zu überlisten: Fragen Sie sich, was zum Beispiel das Lernen in der Bibliothek oder das Üben mit Freunden für das Kind so angenehm macht und versuchen Sie dann, ein ähnliches Ambiente zu schaffen. Das kann der ruhige Schreibtisch im Arbeitszimmer sein oder der Austausch mit Mitschülern via Video.“