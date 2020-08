Faßmann geht von Hybridbetrieb an Hochschulen aus

Geht es nach Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), sollen auch die Hochschulen ihren Betrieb an die für September angekündigte Corona-Ampel anpassen. Er hat dafür nun einen Leitfaden mit Empfehlungen vorgelegt. Ihre Krisenarbeit organisieren Unis, Fachhochschulen und Privatunis zwar autonom, Faßmann geht für das kommende Wintersemester allerdings von einem Mix aus Präsenz- und Onlinelehre aus.

"Es ist gut, sich auf einen hybriden Betrieb einzustellen", sagt der Minister in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Um die Anzahl der Menschen vor Ort zu reduzieren, werden die Unis einen Teil der Lehre von Anfang an online anbieten, so seine Erwartung. Ein besonderer Schwerpunkt beim Präsenzlehre-Angebot soll auf den Erstsemestrigen liegen, damit diese gut in den Hochschulalltag starten können. Das würden auch viele Standorte so machen, etwa die Unis Linz und Innsbruck oder die FH Oberösterreich.